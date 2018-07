Seehofer drohte mit Rücktritt

Am Montagabend sollen CDU und CSU die letzte Möglichkeit bekommen, sich doch noch im unerbittlichen deutschen Asylstreit zu einigen. Zuletzt präsentierte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) seinen „Masterplan Migration“, dem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aber nicht komplett zustimmt - gerade was Seehofers innerstaatliche Maßnahmen betrifft. Merkel will vielmehr eine EU-weite Lösung. Doch sollte Merkel Seehofer nicht zustimmen, drohte dieser gar mit Rücktritt.

