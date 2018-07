Kurz gegen weitere Verhandlungen bei Arbeitszeitgesetz

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz sieht bei der Arbeitszeitflexibilisierung keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen. Das Gesetz sei „ein gutes“. Nun sei es wichtig, „Falschinformationen“ auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen, sagte Kurz heute im Ö1-Morgenjournal.

Die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ (August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ), Anm.) hätten zuletzt noch „Präzisierungen am Gesetzesentwurf vorgenommen“, „damit vieles nicht absichtlich falsch verstanden werden kann“. Die Normalarbeitszeit bleibe bei 40 Stunden, so Kurz weiters - Audio in oe1.ORF.at.