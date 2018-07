Zehn Soldaten bei Boko-Haram-Attacke in Niger getötet

Bei einem Anschlag auf einen Militärstützpunkt im Südosten Nigers sind gestern nach Behördenangaben zehn Soldaten getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zehn Soldaten getötet und drei verletzt worden, vier weitere würden vermisst, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Abdoul-Aziz Toure der Nachrichtenagentur AFP.

Für die Tat wurde die Islamistengruppe Boko Haram verantwortlich gemacht. Der Anschlag richtete sich den Angaben zufolge gegen einen Stützpunkt der nigrischen Armee in Bla Brin, einem Dorf in der Gegend des Tschad-Sees 40 Kilometer von der Stadt N’Guimi nahe der Grenze zu Nigeria.

Mindestens 20.000 Opfer

Boko Haram kämpft in der Region für die Errichtung eines islamischen Staates nach dem Gesetz der Scharia. Seit die Gruppe 2009 in Nigeria zu den Waffen griff, wurden mindestens 20.000 Menschen getötet. Dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zufolge wurden im Norden Nigerias, in Kamerun, dem Tschad und in Niger rund 2,4 Millionen Menschen vertrieben.

Niger hatte Ende April eine Militäroffensive gegen Boko Haram in der Region des Tschad-Sees angekündigt.