Fußball-WM: Kroatien ringt Dänemark nieder

Kroatien hat gestern bei der Fußball-WM mit einem 3:2-Sieg über Dänemark im Elferschießen das Viertelfinale erreicht und spielt nächsten Samstag gegen Gastgeber Russland. Das Spiel in Nischni Nowgorod stand bereits nach vier Minuten 1:1. So blieb es bis zum Ende der Verlängerung, in der Luka Modric mit einem Strafstoß an Dänemarks Kasper Schmeichel scheiterte. Schmeichel hielt im Elferschießen zwei weitere Penaltys, dennoch war Kroatiens Torhüter Danijel Subasic sogar noch besser und avancierte zum umjubelten Elferhelden.

Mehr dazu in sport.ORF.at