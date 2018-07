Euro-Zone: Arbeitslosigkeit im Mai bei 8,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist im Mai unverändert gegenüber April bei 8,4 Prozent geblieben. Das sei nach wie vor die niedrigste Quote, die seit Dezember 2008 im Euro-Raum verzeichnet wurde, teilte Eurostat heute mit. In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 7,0 Prozent.

Im Mai 2017 hatte die Arbeitslosenrate in der Euro-Zone noch 9,2 Prozent betragen. Die niedrigsten Quoten verzeichneten heuer im Mai Tschechien (2,3 Prozent) und Deutschland (3,4 Prozent). Die höchsten Quoten vermeldeten Griechenland (20,1 Prozent) und Spanien (15,8 Prozent). Österreich lag mit 4,6 Prozent an achter Stelle in der EU.

Jugendarbeitslosenrate bei 15,1 Prozent

Zurück ging auch die Jugendarbeitslosenrate. Im Mai lag sie in der EU bei 15,1 Prozent und im Euro-Raum bei 16,8 Prozent, gegenüber 17,2 Prozent bzw. 19,3 Prozent im Mai des Vorjahres.

Die niedrigsten Quoten verzeichneten Malta (4,8 Prozent), Deutschland (6,1 Prozent), Estland (6,8 Prozent) und die Niederlande (6,9 Prozent), während die höchsten Raten in Griechenland (43,2 Prozent), Spanien (33,8 Prozent) und Italien (31,9 Prozent) verzeichnet wurden. In Österreich betrug die Jugendarbeitslosenrate im Mai 10,2 Prozent.