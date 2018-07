Asyl als dauerhaftes Streitthema

Nachdem der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) in den späten Abendstunden der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen Rücktritt angeboten hat, soll nun doch noch einmal debattiert werden. Inhalt des Gesprächs am Montagabend ist freilich wieder einmal die Asyldebatte: Soll Deutschland bereits registrierte Flüchtlinge an seiner Grenze abweisen dürfen oder nicht? Während in CSU-Kreisen das Ultimatum Seehofers unausweichlich scheint, sprechen Gegner und Gegnerinnen gar von Erpressung.

