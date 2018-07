UNHCR-Nein zu Lagern in Libyen

Der EU-Gipfel in der vergangenen Woche hat ein Bekenntnis zu einem verstärkten Außengrenzschutz und „Anlandeplattformen“, Auffanglager inner- und außerhalb der EU, gebracht. Für die Umsetzung insbesondere bei der Einrichtung der Auffanglager gibt es allerdings noch erheblichen Klärungsbedarf. Der UNHCR, der als ein Partner hierfür genannt wurde, schließt etwa Lager in Libyen „kategorisch“ aus. Kanzler Sebastian Kurz könnte sich auch mit Libyen eine vertiefte Kooperation vorstellen.

