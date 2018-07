Arbeitsunfall mit Ballenpresse: Mann in Lebensgefahr

Bei Arbeiten mit einer Ballenpresse ist ein 23-Jähriger gestern Nachmittag in Pusterwald in der Steiermark lebensgefährlich verletzt worden: Ein spitzer Maschinenteil hatte sich in seinen Hals gebohrt.

