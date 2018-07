Regierungsoffensive in Daraa

In der syrischen Region Daraa ist die Zahl der Vertriebenen durch die Offensive der syrischen Armee mit russischer Luftunterstützung sprunghaft angestiegen: Mittlerweile sind 270.000 Menschen auf der Flucht, wie die UNO-Flüchtlingshilfe am Montag bekanntgab. Zuletzt war noch von „nur“ 66.000 Menschen die Rede gewesen. Am Wochenende hatten sich Rebellen aus einem strategisch wichtigen Ort zurückgezogen und ihn den Regierungstruppen überlassen. Es wird erwartet, dass noch mehr Menschen fliehen - insgesamt leben 800.000 in der Region.

