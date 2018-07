UNO: 270.000 Vertriebene im Südwesten Syriens

Im Südwesten Syriens steigt die Zahl der Vertriebenen wegen der eskalierenden Kämpfe in der Region rapide an. Mittlerweile seien dort 270.000 Menschen auf der Flucht, sagte ein Sprecher des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), der Nachrichtenagentur Reuters heute in Jordanien. Am Freitag waren es nach UNO-Angaben noch 160.000 Vertriebene.

Teilweise von Rebellen kontrolliert

Die im Südwesten gelegene Provinz Daraa zählt zu den wenigen Gebieten in dem Bürgerkriegsland, die noch teilweise von Rebellen kontrolliert werden. In der Region leben etwa 800.000 Menschen. Seit Mitte Juni haben Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe ihre Offensive insbesondere im Bereich der gleichnamigen Stadt Daraa verstärkt.

Laut regierungstreuen Medien und nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärten sich am Wochenende Rebellen im dem strategisch wichtigen Ort Bosra al-Scham dazu bereit, die Kontrolle an die Regierung zu übergeben. Einige Aufständische und lokale Aktivisten widersprachen den Darstellungen allerdings.

Massenflucht ausgelöst

Die Kämpfe haben eine Massenflucht ausgelöst. Hilfsorganisationen warnen vor einer Katastrophe für die Zivilbevölkerung, der es an Unterkünften, Verpflegung und medizinischer Versorgung mangelt. Die meisten Vertriebenen fliehen Richtung Jordanien oder zu den Golanhöhen, die an Israel grenzen. Beide Staaten wollen keine Flüchtlinge ins Land lassen.

Jordaniens Außenminister Ayman Safadi teilte mit, er werde am Dienstag nach Moskau reisen, um Gespräche über eine Waffenruhe im Südwesten Syriens zu führen. Sein Land bietet bereits 650.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen Schutz und sieht sich nicht in der Lage, noch mehr Menschen aufzunehmen.