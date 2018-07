Formel 1: Mercedes gerät unter Druck

Durch seinen Ausfall gestern beim Grand Prix von Österreich hat Lewis Hamilton die WM-Führung wieder an Sebastian Vettel verloren. Mehr als das Out nach einem technischen Problem ärgerten den Weltmeister in Spielberg die zuvor passierten Fehler in der Mercedes-Box. Da auch noch Valtteri Bottas in aussichtsreicher Position ausfiel, wächst bei den Silberpfeilen der Druck. Man müsse „die Fehlerquote minimieren“, sagte Motorsportchef Toto Wolff. Schon am kommenden Sonntag steht in Silverstone das nächste Rennen auf dem Programm.

