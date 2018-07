Fußball-WM: Brasilien vor Mexiko auf der Hut

Die nächste Hürde auf dem Weg zum sechsten WM-Titel für Brasilien ist heute (16.00 Uhr, live in ORF eins) Mexiko. Die „Selecao“ geht als Favorit in das Duell gegen Mexiko. Auf die leichte Schulter nehmen die Brasilianer den Gegner aber nicht, wobei Casemiro Deutschland als warnendes Beispiel anführte.

Die Mexikaner haben keine Angst vor Neymar und Co. Die Aussicht auf den ersten Einzug in die Runde der letzten Acht nach sechs missglückten Auftritten im Achtelfinale in Serie sorgt bei „El Tri“ für jede Menge Motivation.

