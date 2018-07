Erneuter Anstieg bei Tierversuchen in Österreich

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich insgesamt 264.071 Tiere für Tierversuche verwendet, wie die vom Wissenschaftsministerium veröffentlichte Statistik ausweist. Das entspricht einem Plus von rund 11,7 Prozent gegenüber 2016.

„Ungeheuerliche wissenschaftliche Schande“

Tierschützer beklagten heute die Fortsetzung des seit Jahren anhaltenden „negativen Trends“. Der Internationale Bund der Tierversuchsgegner (IBT) sprach in seiner Aussendung von der gestiegenen Anzahl an Versuchstieren als „ungeheuerliche wissenschaftliche Schande“. Es sei „offensichtlich, dass der gesetzliche Auftrag, die ethisch und wissenschaftlich umstrittenen Tierversuche zu reduzieren, in vielen Bereichen völlig ignoriert wird“, so die IBT-Präsidentin Gerda Matias.

Zwei Prozent der Tiere an Versuchen gestorben

Das Tierversuchsgesetz sieht vor, dass Tierversuche in vier Schweregrade eingeteilt werden. Der Großteil (66 Prozent) der Versuche wurde mit dem „Schweregrad ‚gering‘“ eingestuft. Hier mussten die Tiere nur kurzfristig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste ertragen.

Als Schweregrad eins („keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“) stuft das Gesetz „Terminalversuche“ ein, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht. In diese Kategorie fielen im vergangenen Jahr knapp unter zwei Prozent aller Versuche.

Mit großem Abstand am häufigsten für Versuche verwendet wurden im Vorjahr Mäuse (212.913). Überdies wurde an 16.297 Zebrafischen, 10.388 Kaninchen, 6.038 Ratten, 4.630 anderen Fischen und 3.895 Haushühnern geforscht.