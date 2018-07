Fußball-WM: Belgien gegen Japan klarer Favorit

Im heutigen Achtelfinale der Fußball-WM in Russland zwischen Belgien und Japan (20.00 Uhr, live in ORF eins) sind die Rollen klar verteilt: Die „Roten Teufel“ aus Belgien gehen als klarer Favorit in die Partie, haben sie doch die letzten 22 Spiele nicht verloren. „Das gibt uns Zuversicht und Selbstvertrauen“, sagte Teamchef Roberto Martinez vor dem Duell.

