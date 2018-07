Terroranschlag auf Iraner in Frankreich vereitelt

Die belgischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Terroranschlag auf eine Versammlung der iranischen Opposition in Frankreich mit 25.000 Menschen vereitelt.

Ein belgisches Paar mit iranischen Wurzeln sei festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft heute in Brüssel mit. Darüber hinaus sei in Deutschland ein iranischer Diplomat befragt worden, der an der Botschaft in Wien tätig sei. Auch in Frankreich sei ein Verdächtiger festgesetzt worden.

Ziel der Attentatspläne war den Angaben zufolge eine Veranstaltung am 30. Juni in Villepinte in Frankreich. Das belgische Paar sei in einem Mercedes von Spezialeinheiten der Polizei gestoppt worden. Im Auto hätten sich in einer Toilettetasche rund 500 Gramm des Sprengstoffs TATP und eine Zündvorrichtung gefunden. Zugeschlagen hätten die Behörden aufgrund von Geheimdienstinformationen, hieß es weiter.