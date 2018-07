Mann nach Lokalrauswurf in Lebensgefahr

Ein 35-jähriger Mann schwebt nach dem Rauswurf aus einem Wiener Lokal in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde er dabei in der Nacht auf gestern von einem Sicherheitsmitarbeiter des Clubs gestoßen und erlitt eine Wunde am Kopf.

