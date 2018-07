„KulturMontag“: Im Dienste ihrer Majestät

Ob Sean Connery, Roger Moore oder Daniel Craig – seit mehr als 50 Jahren hält James Bond die Kinowelt in Atem. In schwindelnden Höhen auf dem Gaislachkogl im Tiroler Ötztal ist der wohl berühmteste Geheimagent Großbritanniens im bisher letzten Bond-Streifen „Spectre“ auf Verbrecherjagd gegangen. Heiße Actionszenen auf eisigen 3.050 Metern Seehöhe hoch über Sölden sind dabei entstanden. Genau an diesem Ort wird jetzt weltweit die erste und einzige James-Bond-Erlebniswelt „007 Elements“ präsentiert. Weder geschüttelt noch gerührt – hier wurde betoniert: Der Innsbrucker Architekt Johann Obermoser hat den kühlen unterirdischen Bau aus Beton, Stahl und Glas im Hochgebirge errichtet, der am 12. Juli feierlich eröffnet wird.

