Tennis: Guter Start von Novak in Wimbledon

Für Dennis Novak hat das Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon mit einem Erfolgserlebnis begonnen. Der 24-Jährige, der sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptbewerb gesichert hatte, schlug heute in der ersten Runde den Kanadier Peter Polansky in drei Sätzen und feierte seinen ersten Sieg bei einem Major. Lediglich am Ende des dritten Satzes kam Novak dabei ins Straucheln.

