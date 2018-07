Brasilien zieht souverän ins WM-Viertelfinale ein

Brasilien ist gestern in Samara durch einen letztlich souveränen Erfolg gegen Mexiko ins WM-Viertelfinale eingezogen. Nach dürftiger Darbietung in der ersten Halbzeit wurden die Brasilianer erst durch Neymar erlöst, der nach sehenswerter Vorarbeit von Willan aus kurzer Distanz zur Führung traf. Roberto Firmino sorgte für die Entscheidung. Damit müssen die Mexikaner zum bereits siebenten Mal in Serie nach dem WM-Achtelfinale die Koffer packen.

