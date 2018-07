Neues „Grenzregime“ zu Österreich

In letzter Minute haben CDU und CSU ihren erbitterten Streit um die Asylpolitik am späten Montagabend beigelegt. Die erzielte Verständigung sieht die Einrichtung von „Transitzentren“ an der deutsch-österreichischen Grenze sowie Zurückweisungen auf der Grundlage von Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern vor. CSU-Vorsitzender Horst Seehofer will als Innenminister im Amt bleiben - die Koalitionspartner SPD sieht viele offene Fragen.

