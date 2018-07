Mit Nahrung „für vier Monate“ versorgt

Auch nach ihrer Entdeckung müssen die seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer weiter auf Rettung warten. „Wir müssen zu hundert Prozent sicher sein, dass sie gefahrlos herauskommen können“, sagte der örtliche Gouverneur Dienstagfrüh. Die Jugendlichen wurden mit Nahrung für „mindestens vier Monate“ versorgt, denn bis zur Bergung könnte es länger dauern. In der Zwischenzeit sollen alle Tauchtraining erhalten.

