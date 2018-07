OÖ: Jäger bastelte Drahtfalle für Motorradfahrer

Ein Jäger muss sich heute am Landesgericht Ried (Oberösterreich) wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige soll in seinem Revier ein Drahtseil gespannt haben, um einen Motorradfahrer an der Durchfahrt zu hindern.

