Terezia Mora erhält Georg-Büchner-Preis

Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora (47) bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

„In ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Terezia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Zweisprachig aufgewachsen

Mora wurde am 5. Februar 1971 in Sopron (Ungarn) in eine Familie geboren, die zur deutschsprachigen Minderheit gehört. Sie wuchs zweisprachig auf und zog 1990 für ein Studium der Sprach- und Theaterwissenschaft nach Berlin, wo sie heute noch lebt. Seit 1998 ist sie freie Schriftstellerin.

APA/dpa/Uwe Anspach

Für einen Auszug aus ihrem Debüt „Seltsame Materie“ erhielt Mora 1999 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Es war der Auftakt zu vielen weiteren ausgezeichneten Büchern, beispielsweise „Das Ungeheuer“, das 2013 den Deutschen Buchpreis erhielt, und „Die Liebe unter Aliens“, das 2017 mit dem Bremer Literaturpreis bedacht wurde.