„Erheblicher Beratungsbedarf“

Mit einer Einigung auf „Transitzonen“ an der Grenze zu Österreich haben CDU und CSU ihren erbitterten Streit über die deutsche Asylpolitik am Montag vorerst beigelegt. Offen ist, ob die SPD das von der Union Vereinbarte mitträgt. SPD-Chefin Andrea Nahles ortete „ungedeckte Schecks“ und „erheblichen Beratungsbedarf“. Erste Maßnahmen kündigte derweil die ÖVP/FPÖ-Regierung an - wenngleich man im Außenministerium eingestand, auf Details aus Deutschland warten zu müssen.

Lesen Sie mehr …