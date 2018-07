NSU-Prozess: Zschäpe distanziert sich von rechter Szene

Die Hauptangeklagte im Prozess um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), Beate Zschäpe, hat sich in ihrem Schlusswort von der rechten Szene distanziert. Rechtes Gedankengut habe für sie „gar keine Bedeutung“ mehr, sagte Zschäpe heute in ihrer selbst gesprochenen Aussage vor dem Oberlandesgericht München. Das Gericht setzte den Termin für die Urteilsverkündung im NSU-Prozess auf den Mittwoch kommender Woche fest.

Zschäpe distanzierte sich noch einmal von den Verbrechen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt: „Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe.“ Zschäpe wandte sich in ihrem Schlusswort auch direkt an die Angehörigen.

Sie habe die „Not und Verzweiflung“ der Hinterbliebenen der zehn NSU-Mordopfer sehen und spüren können. Sie könne ihnen aber nicht die von ihnen erwünschte Antwort geben, warum Mundlos und Böhnhardt gerade sie als Opfer ausgewählt hätten. Sie wisse es nicht.