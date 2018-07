Kurz unterstreicht im EU-Parlament Rolle als „Brückenbauer“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Europaparlament in Straßburg heute seine Rolle als „Brückenbauer“ während der Zeit der österreichischen Ratspräsidentschaft bekräftigt. Europa sei „unsere Zukunft“, und es gebe „in dieser Union mehr, das uns eint, als das uns je trennen könnte“. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass „wir in Zeiten des Umbruchs“ den Ratsvorsitz übernehmen.

Die internationale Ordnung verändere sich. Trotzdem „geht es uns heute in Europa besser als je zuvor“. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit, in denen wir in Europa heute leben, seien alles andere als selbstverständlich. Dieser „European Way of Life“ sei zu „verteidigen und für die Zukunft zu bewahren“. Die EU müsse aber näher zu den Menschen gebracht werden.

Migrationsthema Hauptanliegen Österreichs

Den Kampf gegen illegale Migration bezeichnete Kurz als ein Hauptanliegen des österreichischen Ratsvorsitzes. Die Migrationskrise der letzten Jahre habe zu großen Verunsicherungen unter den Menschen in Europa geführt. Daher müsse Sicherheit in Europa und Schutz der europäischen Bevölkerung „unsere oberste Priorität sein“.

Essenziell sei, dass es zu einem Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik komme. Der Schutz der Außengrenzen sei Grundvoraussetzung, um das „Jahrhundertprojekt eines grenzfreien Schengen-Raums weiter bewahren zu können“.

EU-Abgeordnete stören Plenardebatte

Aus Solidarität mit einem Streikaufruf der Dolmetscher im Europaparlament verzögerten einige Abgeordnete in der Früh in Straßburg den Auftakt der Debatte. Wie der französische Grüne Jose Bove mitteilte, kappten sie eine gute halbe Stunde lang die zentrale Stromleitung zu den Dolmetscherkabinen und hinderten Techniker daran, einzugreifen.