Kritik an Anklage vor Identitären-Prozess

17 Anhänger der rechtsextremen Identitären müssen sich ab morgen in Graz vor Gericht verantworten. Angeklagt sind sie auch wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. An dieser Anklage gibt es nun Kritik, etwa von NEOS und der SPÖ.

