„Südgrenze“ soll geschützt werden

Der deutsche Asylkompromiss beschäftigt nun auch die Innenpolitik. Denn das zwischen CDU und CSU ausgehandelte Vorgehen sieht eine Zurückweisung von Asylwerbern und - werberinnen nach Österreich vor. In der Früh äußerte sich die Regierung kritisch. Nachteile für Österreich sollten abgewendet werden, so eine schriftliche Stellungnahme. Die Bundesregierung sei daher darauf vorbereitet, insbesondere „Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen zu ergreifen“, heißt es weiter. Die Liste Pilz will deshalb eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellen. Laut SPÖ-Chef Christian Kern hat Kurz nun eine Rechnung der deutschen Regierung für sein Verhalten serviert bekommen.

