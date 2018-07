US-Justiz nimmt Glencore unter die Lupe

Beim Schweizer Rohstoffkonzern Glencore reißen die Negativschlagzeilen um das Engagement in der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern Afrikas und Südamerikas nicht ab. Die US-Tochter des Bergbaukonzerns wurde vom Justizministerium der Vereinigten Staaten vorgeladen. Das United States Department of Justice (DOJ) verlangt die Vorlage von Dokumenten und anderen Unterlagen.

Die US-Justiz möchte wissen, ob Antikorruptions- und Geldwäschegesetze eingehalten wurden. Die Nachricht ließ den Kurs der an der London Stock Exchange gehandelten Aktie um rund zehn Prozent einbrechen. Zeitweilig betrug das Minus bis zu 13 Prozent. Das ist der tiefste Stand der Aktie seit rund elf Monaten, nachdem Ende Jänner bei 4,17 Pfund noch ein Sechsjahreshoch erreicht wurde.

Ermittlungen auch in Großbritannien

Wie Glencore heute mitteilte, beziehen sich die angeforderten Dokumente auf Geschäfte der Gruppe in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Venezuela von 2007 bis zum heutigen Datum. Man prüfe die Vorladung und werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen, schreibt der Konzern weiter.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte zunächst ein Rechtsstreit in der DRK den Aktienkurs belastet. Im Mai hatten Medienberichte um die Eröffnung einer offiziellen Untersuchung der britischen Antikorruptionsbehörde Serious Fraud Office (SFO) den Kurs ebenfalls kurzfristig nach unten gedrückt.

Das Geschäftsgebaren von Glencore, insbesondere in der DRK, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von NGOs und Medien kritisiert. Der Konzern hatte dort beim Abschluss der Bergbaulizenzen für die Kupfer- und Kobaltminen Mutanda und Katanga offenbar mit dem israelischen Geschäftsmann Dan Gertler zusammengearbeitet und Berichten zufolge dessen enge Kontakte zur politischen Führung des Landes genutzt. Kredite von Glencore an Gertler waren mit der Veröffentlichung der Paradise-Papers in den Fokus geraten.