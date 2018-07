UNO drängen Jordanien zur Aufnahme syrischer Flüchtlinge

Die Lage in der heftig bombardierten Stadt Daraa im Süden Syriens spitzt sich nach Angaben der Vereinten Nationen weiter zu. Das Welternährungsprogramm (WFP) schätzt die Zahl der Vertriebenen auf bis zu 330.000 Menschen - so viele, wie im Süden Syriens seit Beginn des Bürgerkriegs 2012 nicht auf einmal auf der Flucht waren, wie eine Sprecherin heute in Genf sagte.

Nach Schätzungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) befinden sich 40.000 Vertriebene an der Grenze zu Jordanien. Das UNHCR appellierte zusammen mit dem UNO-Menschenrechtsbüro an Jordanien, die Grenze zu öffnen und die Menschen zu retten.

Notrationen für 200.000 Menschen

Das Gebiet in und um Daraa ist eine der letzten Regionen, die die Rebellen noch kontrollieren. Die Regierung in Damaskus hat mit russischer Unterstützung vor zwei Wochen eine Offensive begonnen, um sie zu vertreiben. Das WFP hat Notrationen für rund 200.000 Menschen in die Region gebracht, wartet aber auf Sicherheitsgarantien, um mehr Menschen versorgen zu können.

Jordanien bietet nach UNHCR-Zahlen bereits mehr als 660.000 Syrern Schutz. Die Regierung sieht ihre Kapazität erschöpft und hat die Grenzen geschlossen. Nach UNO-Angaben sind innerhalb Syriens wegen des Bürgerkriegs rund 6,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als 5,6 Millionen Syrer haben in Ländern der Region Schutz vor der Gewalt gesucht.