Paris und Berlin im Zeichen der Mode

Während heute in Berlin die Fashion Week eröffnet worden ist, hat in Paris die Couture-Schau für Chanel stattgefunden, wofür extra eine Innenstadtkulisse gezimmert wurde.

APA/AFP/dpa/Jörg Carstensen

Mode ist Paris, und Mode ist Kultur - diese beiden Botschaften schien Karl Lagerfeld mit seiner Chanel-Couture-Schau übermitteln zu wollen. Im gigantischen Ausstellungsgebäude Grand Palais in Paris ließ der Designer diesmal das Seine-Ufer mit antiquarischen Bücherständen nachbauen. Es gab zahlreiche Kostüme mit wadenlangen, geschlitzten Röcken und sich öffnenden Manschetten - in grauem Tweed, in Sandsteintönen oder leicht schimmerndem dunklen Rose.

APA/AFP/Alain Jocard

Die Farben schienen von der Stadt selbst inspiriert worden zu sein, von den charakteristischen Kupferdächern und Pariser Gemäuern. Bei den Abendkleidern zeigte Lagerfeld die ganze Handwerkskunst der Haute Couture. Pailletten formten sich auf einem taubenblauen Seidenkleid zu Federn. Silberfäden fügten sich zu einem Flechtwerk, das einen Rock überzog.

Österreichische Designer in Berlin

In Berlin stand heute die Laufstegshow der Grazer Kleidermacherin Lena Hoschek auf dem Programm. Am Abend erklimmen österreichische Promis aus der Sport-, Fernseh- und Musikszene im Hotel Zoo am Kurfürstendamm den Laufsteg.

Österreich ist insgesamt auch heuer wieder stark vertreten: Morgen ist „Tiroler Tag“ mit der Präsentation von Sportalm Kitzbühel am Vormittag, gefolgt von der Innsbrucker Designerin Rebekka Ruetz am frühen Nachmittag. Donnerstagmittag zeigt dann Marina Hoermanseder ihre Kollektion für Frühjahr und Sommer 2019.