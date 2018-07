Verschiedene Möglichkeiten für Bergung

Die Situation für die seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Kinder bleibt auch nach ihrer Entdeckung gefährlich. Thailands Innenminister Anupong Paochinda sagte am Dienstag, dass wegen drohenden Monsunregens die Bergung „beschleunigt“ werden müsse. Damit könnte die Rettung der zwölf Kinder und des Trainers der jungen Fußballer schon bald anlaufen. Unklar ist aber noch, wie sie aus der Höhle gebracht werden sollen. Expertinnen und Experten sehen mehrere Rettungsszenarien, die zum Teil mit erheblichen Risiken verbunden sind.

