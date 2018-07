Asselborn warnt vor „Wackeln“ des Schengen-Raumes

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat vor Gefahren für das Fortbestehen des „grenzenlosen“ Reisens im Schengen-Raum gewarnt. „Wenn wir eine europäische Migrationspolitik nicht hinbekommen, dann könnte es sein, dass Schengen ins Wackeln kommt“, sagte er heute in der luxemburgischen Stadt Schengen bei einem Treffen deutschsprachiger Außenminister. Das Schengen-Abkommen sei aber gemeinsam mit dem Euro die größte Errungenschaft der Europäischen Union.

Asselborn: „Nicht mit Schengen spielen“

„Wir werden das Problem der Migration im Vorhof der Europäischen Union nicht lösen“, sagte Asselborn, der dienstälteste Außenminister der EU. „Wir werden es nur lösen, wenn wir die Solidarität und die Lastenaufteilung im Inneren der Europäischen Union richtig in den Griff bekommen.“

Europa könne „keine Festung sein, die sich wehrt gegen Menschlichkeit, gegen fundamentale Menschlichkeit“. Er sei „auch nicht überzeugt, dass es jetzt mit Transitzentren weniger Probleme geben soll in Deutschland. Man sollte nicht mutwillig mit Schengen spielen.“ Asselborn: „Die Grenzen der Europäischen Union werden nicht mit Soldaten zu beschützen sein.“

Kneissl fordert „Anpassung“

Österreichs FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl forderte eine Reform des 1985 vereinbarten und zehn Jahre später in Kraft getretenen Schengen-Raumes. Schengen sei vor Beginn der Globalisierung entstanden, als man „unter der Fiktion gearbeitet hat, dass einige hundert Menschen an der Außengrenze stehen würden“. Schengen müsse daher „angepasst werden an eine völlig neue Zeit“. Sie betonte: „Es ist ganz wichtig, die Außengrenzen über einen kooperativen EU-Ansatz zu stärken.“

Im Schengen-Raum soll es eigentlich keine Grenzkontrollen geben. Während der Flüchtlingskrise und wegen Terrorgefahr wurden Ausnahmen gewährt, die eigentlich schon im Mai enden sollten. Deutschland hatte jedoch eine Verlängerung bis Mitte November angemeldet.