Polizisten retten brennende Frau im Burgenland

In Strem (Burgenland) sind zwei Polizeibeamte zu Lebensrettern geworden. Auf ihrer Patrouille nahmen sie eine Rauchwolke wahr. Am Brandort fanden die beiden Männer eine Frau am Boden liegend vor, ihre Haare sowie ihre Kleidung standen bereits in Flammen.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at