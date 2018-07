Frankreichs Fleischer erhalten Hilfe der Polizei

Frankreichs Fleischhauerinnen und Fleischhauer bekommen Unterstützung von der Polizei gegen angeblich militante Veganerinnen und Veganer. Der Chef des nationalen Fleischerverbandes, Jean-François Guihard, zeigte sich nach einem Empfang im Pariser Innenministerium heute zufrieden. „Ich denke, dass die Straflosigkeit aufhören wird“, sagte er.

Guihard und andere Vertreter der Zunft forderten nach seinen Worten Polizeischutz, „damit die Meister ihre Arbeit machen können“. Der Chef des Fleischerverbandes lobte, die Berater von Innenminister Gerard Collomb hätten bei dem einstündigen Treffen „wirklich genau zugehört“. Der Minister selbst nahm nicht teil.

„Wir haben niemals verlangt, vor jedes Geschäft einen Polizisten zu stellen“, sagte Guihard. „Aber die Berater des Ministers haben uns versichert, dass die Präfekturen in den Verwaltungsbezirken das Nötige bei der örtlichen Polizei und Gendarmerie veranlassen werden“, sagte er.

„Physische, verbale und moralische Gewalt“

In einem vergangene Woche bekanntgewordenen Brief an das Innenministerium hatte der Fleischerverband über „physische, verbale und moralische Gewalt“ geklagt. Die 18.000 Vertreter des Berufsstandes bekämen die „Folgen des Medienhypes um die vegane Lebensart“ zu spüren, hieß es darin.

In Frankreich waren zuletzt mehrere Fleischereien mit falschem Blut bespritzt worden. Zudem wurde eine Veganerin im März zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie die Tötung eines Fleischers bei einer Geiselnahme als „gerecht“ bezeichnet hatte. Der Mann wurde von einem Islamisten in einem Supermarkt im südfranzösischen Trebes getötet.