Beschluss wohl kein Schlusspunkt

Das Thema Arbeitszeitflexibilisierung mit einer Erleichterung des Zwölfstundentags wird wohl auch nach dem Beschluss im Parlament am Donnerstag die Gemüter erhitzen. Denn während ÖVP und FPÖ weitere Änderungen am Gesetzesentwurf ausschließen, will die SPÖ - wie bereits angekündigt - direktdemokratische Mittel ins Spiel bringen: Ein Volksbegehren im Herbst steht im Raum.

