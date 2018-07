WIFO: Mahrer nun statt Leitl Präsident

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) ist seinem Vorgänger Christoph Leitl in der WKÖ nun auch als Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) gefolgt. Vizepräsidentin ist nun die Chefin der Arbeiterkammer, Renate Anderl. Sie tritt an die Stelle ihres Vorgängers in der Arbeiterkammer Rudolf Kaske, teilte das WIFO mit.