Rouhani-Besuch in Wien nach diplomatischem Eklat

Der iranische Präsident Hassan Rouhani wird morgen Wien besuchen und dabei unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Themen sollten eigentlich der internationale Atomdeal mit dem Iran sein sowie wirtschaftliche Kooperation. Nun dürfte aber ein anderes Thema ganz oben auf der Liste stehen: ein diplomatischer Eklat zwischen Österreich und dem Iran.

Iran weist Vorwürfe zurück

Wien will einem iranischen Botschaftsmitarbeiter den Diplomatenstatus aberkennen, weil er in Anschlagspläne gegen eine Versammlung von Exiliranern in Paris verwickelt sein soll. Wegen des Falls werde der iranische Botschafter „umgehend“ ins Außenministerium in Wien zitiert, sagte Ministeriumssprecher Thomas Schnöll. Wegen der Terrorpläne waren in Belgien zwei Verdächtige festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Zudem wurden in Frankreich ein möglicher Komplize und in Deutschland ein iranischer Diplomat festgesetzt.

Der Anschlagsplan soll sich gegen eine Versammlung von 25.000 Menschen am Samstag in Paris gerichtet haben, heißt es seitens iranischer Oppositioneller. Der seit 2014 in Wien stationierte iranische Diplomat soll der „Kopf“ des Anschlags gewesen sein. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sieht Gegner seines Landes hinter den angeblichen Terrorplänen. „Wie praktisch: Gerade, als wir für einen Präsidentenbesuch nach Europa ins Flugzeug steigen, werden ‚Verschwörer‘ einer angeblichen iranischen Operation festgenommen.“

Protest gegen Besuch

Der oppositionelle „Nationale Widerstandsrat des Iran“ (NRWI) forderte wegen der Vorwürfe gegen den in Wien stationierten iranischen Diplomaten, den Rouhani-Besuch abzusagen. Schon vor Bekanntwerden der Anschlagspläne waren Proteste gegen Rouhani angekündigt gewesen.

Auch in Deutschland sorgte der Besuch für Aufregung: Die „Bild“ nahm ihn zum Anlass für eine deutliche Empfehlung an Wien: „Irans Präsident auf Skandal-Besuch in Wien“, hieß es in der Onlineausgabe: „Europa darf keinen roten Teppich für Henker und Terroristen ausrollen!“, so „Bild“.