Erstmals Bürgermeisterin in Tunesiens Hauptstadt

Erstmals in der tunesischen Geschichte ist eine Frau ins Bürgermeisteramt der Hauptstadt Tunis gewählt worden. Souad Abderrahim von der islamisch-konservativen Partei Ennahda gewann heute die Abstimmung in der Kommunalverwaltung mit 26 zu 22 Stimmen. Das sei auch ein Sieg für alle Frauen, die immer noch Probleme hätten, in höhere Positionen zu kommen, sagte die frisch gewählte Bürgermeisterin.

APA/AFP/Fethi Belaid

In dem nordafrikanischen Land war erstmals seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Ben Ali im Jahr 2011 vor zwei Monaten bei Kommunalwahlen über die Vertreter der Gemeinderäte abgestimmt worden. Die Wahl gilt als weiterer wichtiger Schritt im Demokratisierungsprozess Tunesiens.

Das Land hat nach dem „arabischen Frühling“ als einziges der Region weitreichende demokratische Reformen erfolgreich umgesetzt. Allerdings kämpft Tunesien weiterhin mit starken wirtschaftlichen Problemen. Bei den Kommunalwahlen hatte die islamisch-konservative Ennahda die meisten Sitze gewonnen.