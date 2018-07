Prozess gegen Identitäre beginnt in Graz

Heute beginnt in Graz der Prozess gegen 17 Anhänger der rechtsextremen „Identitären“. Die Anklage fußt auch auf einer Aktion, bei der am Dach des Grünen-Büros in Graz ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“ angebracht wurde.

