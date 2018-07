Eingefrorene Eizellen nur selten genutzt

Als junge Frau vorsorglich Eizellen einfrieren lassen, um sich eine späte Chance auf Kinder zu erhalten: Social Freezing ist zumindest in einigen Ländern ein Trend. Doch die Auswertung von Daten eines belgischen Anbieters zeigt, dass auf die eingefrorenen Eizellen letztlich kaum zurückgegriffen wird.

Nur 7,6 Prozent der Kundinnen hätten veranlasst, die Eier wieder aufzutauen, zu befruchten und sich für eine Schwangerschaft einsetzen zu lassen, berichtete Michel De Vos vom Zentrum für Reproduktionsmedizin in Brüssel. Nur ein Drittel dieser Versuche sei erfolgreich gewesen.

In der Auswertung wurden Daten von 563 Frauen berücksichtigt, die an dem Zentrum zwischen Jänner 2009 und November 2017 Eizellen hatten einfrieren lassen. Im Mittel waren die Kundinnen dabei 36,5 Jahre alt, berichtete De Vos beim Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie (ESHRE) in Barcelona. 43 der 563 Kundinnen nutzten die Eizellen später für künstliche Befruchtungen, knapp die Hälfte nutzte dazu Spendersamen. Im Mittel waren die Frauen dann 42 Jahre alt.

Fehlender Partner häufige Begründung

Welche Gründe Frauen zum Einfrieren von Eizellen bewegen, haben Forscher in den USA und Israel untersucht. Anders als vielfach angenommen seien weniger Karriere oder Ausbildung entscheidend, sondern vielmehr das Fehlen eines geeigneten Partners, berichtete Marcia Inhorn von der Yale University in Berkeley bei dem Kongress. Ihr Team hatte 150 Frauen befragt, die in insgesamt vier Zentren in den USA und Israel vorsorglich Eizellen einfrieren ließen und dies nicht aus medizinischen Gründen taten.

Vor allem in den USA ist Social Freezing ein rasch wachsender Markt. In diesem Jahr würden dort hochgerechnet wahrscheinlich rund 76.000 Einfrierzyklen durchgeführt, erläuterten die Studienautoren. Im Jahr 2013 seien es erst etwa 5.000 gewesen. Einige US-Unternehmen bieten Mitarbeiterinnen inzwischen an, das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen zu sponsern.