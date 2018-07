Starke Regenfälle erwartet

Die Rettung der zwölf Buben und ihres Trainers aus einer Höhle im Norden Thailands wird zu einem Wettlauf mit der Zeit. Ende der Woche ist mit starken Regenfällen zu rechnen. Dann könnte der Wasserpegel in der Höhle zu hoch für eine Rettung werden. Noch zeigen sich die Eingeschlossenen in guter Verfassung. In einem am Mittwoch veröffentlichten Video grüßten die Kinder und lachten nach dem Scherz eines Marinetauchers.

Lesen Sie mehr …