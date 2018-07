Frühes Aus in Wimbledon wurmt Thiem nicht sehr

Für Dominic Thiem war das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon heuer schon nach der ersten Runde zu Ende, er musste gestern gegen Marcos Baghdatis im dritten Satz verletzt aufgeben. Zu lange will sich Österreichs Nummer eins nun nicht mit dem frühen Ausscheiden befassen, es sei in Wimbledon „verschmerzbarer“ als bei den anderen drei Majors. Und auch in puncto Verletzung gab der 24-Jährige Entwarnung.

Mehr dazu in sport.ORF.at