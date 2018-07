Fünf Verletzte nach Explosion in Kaffeehaus

In Reichenau an der Rax in Niederösterreich ist gestern in einem Kaffeehaus eine Gasflasche explodiert. Fünf Personen wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt, drei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

