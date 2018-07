Oettinger will „europaverträgliche“ Asyllösung

Im Streit über eine Verschärfung des Asylrechts hat der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger die Große Koalition aufgefordert, rasch eine „europaverträgliche Linie“ zu finden. „Wir müssen jetzt alles tun, um deutsche Überlegungen mit Europa abzustimmen. Nationale Alleingänge helfen nicht“, sagte der CDU-Politiker heute im ZDF-„Morgenmagazin“.

Deshalb seien die Gespräche des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) morgen in Österreich wichtig. Auch mit Italien und Griechenland müsse es Abkommen geben. Sobald die deutsche Regierung mit diesen Staaten Kontakt gehabt habe, sollte man „die Vorgehensweise in Deutschland nochmals ergebnisoffen überprüfen“.

Oettinger gegen Grenzkontrollen

Oettinger sagte, wenn alle EU-Staaten ihre Grenzen kontrollieren würden, wären die Mittelmeer-Staaten „die Dummen“. Sollte es keine Verträge mit Österreich, Italien und Griechenland geben, wäre der deutsche Asylkompromiss ein Vertrag zulasten Dritter, der die Freizügigkeit in Europa gefährdet. Mit Blick auf die diskutierten Transitzentren sagte der EU-Kommissar, die Unterbringung der Flüchtlinge müsse menschenwürdig sein.

SPD: „Geht ohne geschlossene Zentren“

Die geplanten Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze dürften keine geschlossenen Einrichtungen sein, sagte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka dem Deutschlandfunk. Bei geschlossenen Zentren bestehe die Gefahr der Rechtswidrigkeit. „Ich finde auch, es geht ohne geschlossene Zentren“, sagte er.

Lischka sieht Einigungschancen mit den Unionsparteien in Hinblick auf deren Kompromiss in der Flüchtlingspolitik. Es gehe für die SPD jetzt darum, aus diesem „sehr, sehr schmalen Kompromisspapier“ von CDU und CSU ein „vernünftiges, tragfähiges und rechtmäßiges Konzept“ zu machen, sagte Lischka. Die SPD werde keine deutschen Alleingänge zulasten Europas mittragen. Er sei aber ganz optimistisch, dass man auf dieser Basis vorankommen könne.

Kompromiss nach langem Streit

Die beiden deutschen Unionsparteien CDU und CSU hatten nach langem Streit einen Kompromiss erzielt, der vorsieht, an der deutsch-österreichischen Grenze in Bayern Transitzentren einzurichten. Von dort sollen Asylbewerber, für deren Verfahren andere EU-Staaten zuständig sind, zügig in diese zurückgebracht werden - wenn es denn entsprechende Abkommen gibt. Die SPD hat noch nicht entschieden, ob sie dieser Regelung zustimmen wird. Auch eine Zustimmung der anderen Staaten ist unsicher.