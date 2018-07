Flüchtlingszahlen am Brenner rückläufig

Rund 2.500 Flüchtlinge hat die Polizei in Tirol im ersten Halbjahr aufgegriffen. Das sind weniger als in der ersten Hälfte des Vorjahres. Die Lage am Brenner sei im Griff, sagte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Kontrollen im Juli und September

Im Juli und September will Österreich unter anderem am Brenner für jeweils fünf Tage die Grenze kontrollieren. Grund für die länger geplante Maßnahme an mehreren Grenzübergangen zu Deutschland und Italien seien das Treffen der EU-Innenminister am 12. und 13. Juli in Innsbruck und das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am 20. September in Salzburg, hieß es aus dem Innenministerium.

Der Schritt erfolge in Abstimmung mit Brüssel zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Die Grenzkontrollen sollen vom 9. Juli bis zum 13. Juli sowie vom 17. September bis zum 21. September dauern. Die Verhältnismäßigkeit solle gewahrt bleiben.

Warten auf Fakten aus Deutschland

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat gestern zum Asylkompromiss in Deutschland Stellung genommen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) sagte Kurz, dass Österreich auf etwaige Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze vorbereitet sei. Doch für konkrete Reaktionen, besonders an Österreichs Südgrenze, müsse man erst Details der neuen deutschen Position erfahren.

Am Brenner werde es im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft demnächst ohnehin verstärkt Kontrollen geben. Kickl zweifelte die Möglichkeit einer Rücknahmevereinbarung mit Berlin erneut an - man werde keine Verträge zum Nachteil Österreichs schließen.

