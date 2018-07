Sohn Baghdadis bei Kämpfen in Syrien getötet

Ein Sohn des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben der Dschihadisten bei Kämpfen in Syrien getötet worden. Wie der IS gestern über sein Propagandasprachrohr AMAQ erklärte, wurde Hudhajfah al-Badri bei einem Einsatz gegen syrische und russische Soldaten im Wärmekraftwerk von Homs getötet.

Dazu veröffentlichte der IS ein Foto eines jungen Mannes mit einem Sturmgewehr. Der IS-Anführer Baghdadi, der schon mehrfach für tot erklärt wurde, wird ebenfalls in Syrien vermutet. Im Mai hatte ein irakischer Geheimdienstmitarbeiter gesagt, der Iraker befinde sich in Syrien nahe der Grenze zum Irak und werde nur von einer kleinen Gruppe von Vertrauten begleitet.

Meistgesuchter Mann der Welt

Baghdadi hatte 2014 mit der IS-Miliz weite Teile des Irak und Syriens erobert. Im Juli 2014 rief er das „Kalifat“ des IS aus. Mittlerweile kontrolliert der IS nur noch ein Wüstengebiet im Westen Syriens. Im September hatte der IS zuletzt eine angebliche Audiobotschaft Baghdadis veröffentlicht, in der dieser seine Anhänger zum „Widerstand“ gegen ihre Feinde aufrief.

Bahdadi gilt als meistgesuchter Mann der Welt. Die USA haben ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (21 Mio. Euro) auf ihn ausgesetzt. Baghdadi hat vier Kinder mit seiner ersten Frau und einen Sohn mit seiner zweiten Frau.