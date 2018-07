Weiter Aufregung über Bär in Pfunds

Weiterhin für Aufregung sorgt ein Bär, der sich bei Pfunds im Bezirk Landeck in Tirol herumtreibt. Der Bär war im Radurschltal unterwegs und wurde mittlerweile im Grenzgebiet zur Schweiz gesichtet.

Mehr dazu in tirol.ORF.at

Wolf riss in Mauerbach ein Schaf

In Mauerbach in Niederösterreich hat ein Wolf ein Schaf auf der Weide gerissen. Das wurde nun per DNS-Test bestätigt. Ein weiteres Schaf wurde vom Wolf verletzt und musste getötet werden. Die Verunsicherung in der Region ist groß.

Mehr dazu in noe.ORF.at