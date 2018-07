Schüler stürzt sieben Meter von Ruinenmauer

Ein ungarischer Schüler ist gestern am Schlossberg in Rattenberg in Tirol von einer Ruinenmauer ca. sieben Meter abgestürzt. Der 17-Jährige wurde mit dem Tau geborgen und schwer verletzt in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

