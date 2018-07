Zahlreiche Unwettereinsätze in Kärnten

30-mal mussten die Feuerwehren in Kärnten gestern Nacht zu Unwettereinsätzen ausrücken. In Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) geriet ein Stall durch einen Blitz in Brand. Die Pferde darin konnten gerettet werden, das Gebäude brannte völlig nieder.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at